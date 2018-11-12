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كونتي: مؤتمر باليرمو لمصلحة الليبيين

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء الاثنين، أن سلطات بلاده نظمت مؤتمر باليرمو من أجل الشعب الليبي حتى يتمكن من اتخاذ قراره الديمقراطي بشأن مستقبل بلاده، ووقف المواجهات المسلحة؛ حتى تسير ليبيا في طريق الاستقرار.

وشدد كونتي في تصريح للصحفيين لدى وصوله مقر المؤتمر (فيلا إيجيا)، على أن الحكومة تريد عبر هذا المؤتمر الإسهام في إطار الأمم المتحدة، في عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد حضور الشخصيات الرئيسية في المسرح الليبي، وعشرة من بين رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، إضافة إلى عشرين وزير خارجية من دول معنية بالشأن الليبي.

وأوضح كونتي أن من ضمن الحضور المنظمات الدولية الرئيسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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