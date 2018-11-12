اكتمال وصول الأطراف الليبية المشاركة بـ”باليرمو”

إيذانا بافتتاح فعاليات مؤتمر باليرمو، استقبل رئيس الوزراء الإيطالي مساء الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ليكتمل وصول الأطراف الليبية للمؤتمر.

واستقبل كونتي على باحة فندق – فيلا إيجيا – مقر انعقاد المؤتمر، المشاركين وعلى رأسهم المبعوث الأممي غسان سلامة إلى جانب رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية.

ويأتي المؤتمر كمحاولة جديدة لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد بعد سلسلة من المؤتمرات واللقاءات باءت كلها بالفشل ولم تقود إلى حل.

وترى بعض الأطراف أن شبح الفشل الذي آلت إليه المؤتمرات السابقة يخيم عليه أيضا، معتبرين أنه مجرد حلقة جديدة من صراع المصالح والنفوذ على الأراضي الليبية.

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