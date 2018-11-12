الدرسي يسجل فى باليرمو أول ظهور له منذ تكليفه

ليبيا – إجتمع وزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا صباح اليوم الاثنين بلجنة الترتيبات الأمنية ضمن جدول أعمال اليوم الاول من المؤتمر المعني بليبيا بمدينة باليرمو الإيطالية.
وجاء الإجتماع لمراجعة وإعداد التوصيات النهائية التي سيتقدم بها باشا آغا خلال هذا المؤتمر الذي سيستمر إنعقاده يوم غداً الثلاثاء بحسب ما أعلنته الوزارة بعد ظهر الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكأول ظهور رسمي له منذ تعيينه من قبل رئيس الرئاسي فائز السراج مطلع نوفمير الجاري ، ظهر اللواء عبدالله الدرسي رئيس ” المخابرات العامة ” فى هذا الإجتماع الذي لم تكشف عنه داخلية الوفاق أي تفاصيل إضافية .
وكانت صحيفة المرصد قد نقلت يوم 10 نوفمبر الجاري تأكيداً من مصدر مسؤول بالخارجية الإيطالية حول مشاركة الدرسي فى إجتماع باليرمو حول ليبيا بعد وصوله إلى طرابلس التي إنتقل منها يوم أمس للمشاركة فى المؤتمر.
المرصد – متابعات
أضف تعليقـك