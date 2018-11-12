الدرسي يسجل فى باليرمو أول ظهور له منذ تكليفه

ليبيا – إجتمع وزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا صباح اليوم الاثنين بلجنة الترتيبات الأمنية ضمن جدول أعمال اليوم الاول من المؤتمر المعني بليبيا بمدينة باليرمو الإيطالية.

وجاء الإجتماع لمراجعة وإعداد التوصيات النهائية التي سيتقدم بها باشا آغا خلال هذا المؤتمر الذي سيستمر إنعقاده يوم غداً الثلاثاء بحسب ما أعلنته الوزارة بعد ظهر الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.