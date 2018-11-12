جامعة أجدابيا‎ تستلم مقرا جديدا من آمر منطقة الخليج العسكرية

أقيمت في قاعة الاجتماعات بمقر منطقة الخليج العسكرية في مدينة أجدابيا مراسم تسليم واستلام مقر معسكر البراعم سابقا لجامعة أجدابيا.

وتمت عملية التسليم والاستلام بين آمر منطقة الخليج العسكرية العميد فوزي المنصوري ورئيس جامعة اجدابيا الدكتور موسى المقريف وبحضور عضو مجلس النواب عن مدينة البريقة ادريس المغربي، بالإضافة إلى عدد من الضباط بمنطقة الخليج العسكرية وعدد من عمداء الكليات بجامعة اجدابيا.

ويأتي الغرض من هذه المناسبة والإجراء منه، المساهمة في استكمال المسيرة التعليمية بجامعة أجدابيا، وأن لا يكون نقص المقرات والمواقع سببا أو عائقا في تخريج كوادر علمية تساهم في بناء الوطن.

وسيكون تخصيص هذا الموقع لإنشاء مجمع متكامل بكلية الطب بجامعة أجدابيا، ولأهميته، أيضا بحكم قرب الموقع من مستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي.

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