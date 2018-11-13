القيادة العامة تنفي مشاركة المشير خليفة في أعمال مؤتمر باليرمو

نفت القيادة العامة للجيش الوطني الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة باليرمو الإيطالية بشأن ليبيا.

وأوضحت القيادة عبر الصفحة الرسمية لها على الفسيبوك، أن القائد العام وقد وصل للقوات أمس الأثنين إلى إيطاليا من أجل عقد سلسلة لقاءات اليوم الثلاثاء ، مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

ونُشرت صور للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم في باليرمو مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

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