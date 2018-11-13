قيادة الجيش الليبي : حفتر لن يشارك في مؤتمر باليرمو

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت قيادة الجيش الليبي الإخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة باليرمو الإيطالية بشأن ليبيا .

وأوضحت القيادة عبر الصفحة الرسمية لها على الفسيبوك، أن قائد الجيش الليبي قد وصل أمس الإثنين، إلى إيطاليا من أجل عقد سلسلة لقاءات تبدأ اليوم الثلاثاء، مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

وبدأت الإثنين فاعليات المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو، من خلال اجتماعات مصغرة لعدة أطراف وبمشاركة المبعوث الأممي، في إطار مناقشة القضايا الرئيسية على جدول أعمال المؤتمر.

وفي نهاية اليوم الأول عقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حفل عشاء للأطراف المشاركة في مؤتمر باليرمو سواء الليبية والدولية.

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