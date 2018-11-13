صالح والسراج ومعيتيق على طاولة عشاء ” مأدبة كونتي ” فى باليرمو

ليبيا – أظهرت صور ملتقطة من مدينة باليرمو الإيطالية مساء أمس الإثنين جلوس رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رفقة رئيس الرئاسي فائز السراج فيما بدا بأنها طاولة عشاء فى المأدبة التي أقامها لهم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بعد إستقباله الرسمي لضيوف المؤتمر .

وظهر فى الصور كل من السراج وصالح إضافة لعضو الرئاسي أحمد معيتيق ووزير التخطيط فى حكومة الوفاق الطاهر الجهمي فيما ظهروا جميعاً فى صورة أخرى مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي وصل هو الآخر للمشاركة فى الإجتماع الدولي الذي سيعقد بوقت لاحق من صباح اليوم الثلاثاء .

وفى سياق متصل نفت القيادة العامة للقوات المسلحة الإخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة باليرمو الإيطالية بشأن ليبيا بدءً من صباح الثلاثاء.

وفى إيجاز مقتضب تلقته صحيفة المرصد من مكتبها الإعلامي بوقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أكدت القيادة بأن المشير حفتر توجه إلى باليرمو فقط من أجل عقد سلسلة من اللقاءات تبدء اليوم الثلاثاء .

وأكدت القيادة العامة فى إيجازها المقتضب بأن هذه الإجتماعات ستكون مع رؤساء دول الجوار والطوق ، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية نافية بذلك عقده أي إجتماعات أخرى مع بقية الأطراف .

وكانت اللقطات الواردة من إستقبال حفتر اليوم فى باليرمو أظهرت دخوله ومغادرته لمكان الإستقبال بعد دقائق وعدم حضوره لمأدبة العشاء التي أقامها رئيس الحكومة الإيطالية ” جوزيبي كونتي ” لضيوف المؤتمر فيما حضرها كل من رئيسي الرئاسي فائز السراج ورئيس الإستشاري خالد المشري قبل أن يأتي هذا البيان ليؤكد عدم مشاركته فى أي إجتماع رسمي على هامش هذا المؤتمر.

يشار إلى أن صحيفة ” كوريري ديلا سيرا ” الإيطالية قد نقلت الإثنين عن مصادر مقربة من رئاسة الحكومة فى روما ما مفاده توصل حفتر إلى حل مع كونتي بشأن الحضور إلى باليرمو ملمحة إلى أن حضوره سيكون فقط بصورة شكلية خلال إستقبال جرى فعلاً مساء الإثنين دون أي مشاركة رسمية فى المؤتمر مع السراج أو المشري و الآخرين من الحضور فى ظل إتهامات من المعارضة للحكومة بالفشل.

المرصد – متابعات

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