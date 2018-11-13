كلية الآداب صبراتة تحتفي بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال

نظمت كلية الآداب جامعة صبراتة احتفاء بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال في ليبيا احتفالية بهذه المناسبة تحت شعار دعما للمرأة والشباب لدخول عالم ريادة الأعمال.

وأشرفت على هذه الاحتفالية الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمة الليبية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضحت مدير ادارة الموارد البشرية ببلدية صبراتة خولة بلاعو لـ218، أن ليبيا مشاركة ضمن 170 دولة حول العالم في هذا الموضوع، وأن هذه الدورة تأتي لدعم المرأة والشباب.

ووصفت بلاعو الاحتفالية بأنها فرصة للشباب المُقبلين على سنة التخرّج في كلية الآداب بلقاءهم مع الأكاديميين ورجال الأعمال والخبراء، في طرح الأسئلة وفهم بعض القضايا التي تواجه الشباب في سوق العمل والإبداع، وتسهيل عملية انخراطهم في المجتمع من خلال أعمالهم المستقبلية.

وأشار أبوعجيلة جابر أحد المسؤولين في المنظمة الليبية لحقوق الانسان، خلال حديثه مع 218، أن الاحتفالية تساهم في تنمية الطاقات لدى الشباب ودعمهم في خلق فُرص العمل.

وتهدف الاحتفالية لتعريف الشباب بفوائد ريادة الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم دعما لدخولهم سوق العمل وعالم الاعمال في شتى المجالات.

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