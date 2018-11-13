بالصور والفيديو | تظاهرات ليلية لسكّان باليرمو ضد المؤتمر الدولي حول ليبيا

ليبيا – تجمع آلاف الشباب من مختلف المراكز الاجتماعية في باليرمو ظهيرة و حتى وقت متأخر من مساء أمس الإثنين على طول شوارع العاصمة الصقلية للتعبير عن معارضة المؤتمر الدولي لأجل ليبيا الذي تستضيفه المدينة الإثنين والثلاثاء .

منظمي التظاهرة التي تحمل لافتات “لا للقمَّة” قالو بحسب وكالة”آكي” الإيطالية إن الإجراءات الأمنية شلّت وسط المدينة الذي عزل بسبب الحدث ولسد الاحتياجات الخاصة لأعضاء وفود الدول المدعوة التي تمارس الهيمنة العسكرية في منطقة المتوسط.

وأضافوا أن المتظاهرين أطلقوا ​​رسائل واضحة ضد السياسات المثيرة للحرب وعمليات السلام الكاذبة ضد المضاربة على حساب الفقراء والتمييز العنصري ضد مدينة أصبحت ثكنة عسكرية ولم يعد سكانها أحراراً بل رهينة للمتسلطين ولاحتياجاتهم.

المنظمين نددوا باضطراب حركة المرور لعدة أيام كحضر مواقف السيارات و إغلاق المدارس في المناطق المحيطة بالـ(غراند هوتيل) وعمليات التفتيش في المنازل، مبينين أن الأمر باختصار مجرد إزعاج كبير على حساب باليرمو لقمّة تبدو قد حققت فشلاً كبيراً حتى قبل أن تبدأ.

وتابع المنظمين بحسب ذات الوكالة :”لا يمكننا أن نقبل بأن تسلب منا مدينتنا لعقد قمة غير مجدية على الاطلاق طالما كان ما سيتم بحثه فيها أساساً هو كيفية تقسيم ليبيا لجعلها منطقة مفتوحة تعلّق فيها حقوق الإنسان وتمثل سجناً لآلاف المهاجرين علاوة على الكلفة الاقتصادية الكبيرة جداً للقمة”.

وفي السياق ذاته قال المسؤول في المركز الاجتماعي لباليرمو نيكولا كالكافيكيا إنه تجدر الإشارة في الواقع بالإضافة إلى عدم حضور رؤساء الدول الذين سيستعاض عنهم بمندوبين بسطاء وغياب أحد الأطراف الليبية وهو أمر لا يمكن الإستهانة به انطلاقاً من أن هدف القمة هو بالتحديد التوصل إلى اتفاق بين هذه الأطراف.

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