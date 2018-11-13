ليبيا.. هل ينجح مؤتمر باليرمو؟

تتناول هذه الحلقة من النقاش المغاربي مؤتمر باليرمو الذي تستضيفه إيطاليا بشأن ليبيا، ثم تنتقل للحديث عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى تونس، وفي الختام تتطرق للأزمة السياسية في الجزائر بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان في ظل رفض رئيسه السابق السعيد بوحجة الاستقالة.
تعليق
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اعتقد انه ما سينجح هو الموتمرات الشعبية للبلديات العامة في ليبيا ولا تدخل للاجانب في ليبيا لأنهم لا يعرفون وضع البلاد أكثر من اَهلها ، بتنسيق من القيادات الشعبية في ليبيا ومؤتمرات خالية من الأحزاب والعمالة بدول الجوار كتونس ومصر لان للحكم الشعبي في ارض المجاهدين يختلف عن حكم الأحزاب وحكم للبرلمانات التي أنشأتها حكومات غربية لا صلة لهم بالواقع الذي يعيشه الشعب وخاصة الشعب الليبي لان الإرادة الحرة هي المقياس السليم لتحسين الأمور في الطريق الصحيح وتحكيم الشريعة الاسلامية فيما يخدم مصالح البلديات بكا نواحيها .
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