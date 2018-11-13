ليبيا.. هل ينجح مؤتمر باليرمو؟

تتناول هذه الحلقة من النقاش المغاربي مؤتمر باليرمو الذي تستضيفه إيطاليا بشأن ليبيا، ثم تنتقل للحديث عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى تونس، وفي الختام تتطرق للأزمة السياسية في الجزائر بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان في ظل رفض رئيسه السابق السعيد بوحجة الاستقالة.

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