كلية الهندسة في الزاوية تطلق مشروع الريادة التدريبي

نضم مركز إيقان لخدمات الدعاية والإعلان، انطلاق مشروع الريادة التدريبي، بمناسبة أسبوع الريادة العالمي، بالتعاون مع المجلس البلدي الزاوية واتحاد طلبة كلية الهندسة بالزاوية وقروب مهندسون بلا حدود بكلية الهندسة الزاوية والشؤون الإدارية بالكلية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، بكلية الهندسة الزاوية.

وتستمر الدورة التي يشارك فيها أكثر من 50 متدرب ومتدربة من طلبة الكلية لمدة 6 أيام متتالية بالكلية بواقع 20 ساعة في ريادة الأعمال، بهدف نشر ريادة الأعمال بالجامعات وكيفية اختيار فكرة المشاريع المناسبة، وعدم الاعتماد على الدولة في سوق العمل في المستقبل.

وتهدف الدورة إلى دعم الاقتصاد الوطني والاستثمار في العنصر البشري والمساهمة في خلق تنمية مكانية في منطقة الزاوية الكبرى من خلال دعم الشباب وخصوصا المقبلين عن التخرج من الكلية.

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