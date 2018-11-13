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الفضائية الليبية: تكريم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة

13 نوفمبر، 2018
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 13 نوفمبر 2018 (وال) – نظم  قطاع التعليم في ليبيا ممثلاً في وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة مراسم تكريم لـرئيس مجلس النواب  المستشار عقيلة صالح ، بحضور مسئولي قطاع التعليم بالبلديات وممثلين عن نقابة المعلمين ومدراء مدارس ومعلمين.

وجاء ذلك تثميناً لدوره البارز في إقرار قانون زيادة مرتبات المعلمين والتأمين الصحي ، وبدوره أكد صالح على أحقية المعلم بهذه الزيادة وبعمل البرلمان الدؤوب على تحسين أوضاع الليبيين بالرغم من الظروف العصيبة التي يشهدها الوطن. (وال – القبة) 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • النفاق… وصحه الوجهه..
    يكرمو فيه علي شني بالله. ولا انجاز يحسبله الي اليوم.الا وثيقه العهد والمبايعه للهالك.. والباقي ممكن صحه الوجه.. صح يتكرم علي خاطرها..

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