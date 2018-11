السيسي يتجه إلى باليرمو للمشاركة في قمة المعنيين بالملف الليبي

انطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين من العاصمة المصرية متوجها إلى مدينة باليرمو الإيطالية، في زيارة رسمية لمدة يومين.

حيث قال المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي أن السيسي سيشارك في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

هذا وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية ولمدة يومين مؤتمراً دولياً لبحث سبل إحلال الاستقرار في ليبيا، حيث يعد المؤتمر الأحدث في سلسلة المساعي الدولية لتسوية أزمة البلاد التي تعاني من الفوضى والانقسام السياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي.

كما يعقد مؤتمر باليرمو بعد مرور نحو 6 أشهر على مؤتمر مماثل استضافته العاصمة الفرنسية باريس، ويعكس المؤتمر ولو ضمنيا، قدرا من التنافس بين إيطاليا وفرنسا، بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الليبية.

