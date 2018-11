ألتف آلاف الشباب من المراكز الاجتماعية في باليرمو الليلة الماضية على طول شوارع العاصمة الصقلية للتعبير عن معارضة المؤتمر الدولي لأجل ليبيا، الذي تستضيفه المدينة اليوم وغداً.

حيث قال منظمو التظاهرة التي تحمل لافتات “لا للقمَّة” أن الإجراءات الأمنية شلّت وسط المدينة، الذي عُزل بسبب الحدث ولسد الاحتياجات الخاصة لأعضاء وفود الدول المدعوة التي تمارس الهيمنة العسكرية في منطقة المتوسط.

وتابعوا القول أن المتظاهرين أطلقوا ​​رسائل واضحة ضد السياسات المثيرة للحرب وعمليات السلام الكاذبة، ضد المضاربة على حساب الفقراء والتمييز العنصري، ضد مدينة أصبحت ثكنة عسكرية، ولم يعد سكانها أحراراً، بل رهينة للمتسلطين ولاحتياجاتهم حسب وكالة آكي الإيطالية.

هذا وندد المنظمون باضطراب حركة المرور لعدة أيام وعمليات التفتيش في المنازل مبينين أن الأمر باختصار، مجرد إزعاج كبير على حساب باليرمو، لقمَّة تبدو فشلاً كبيراً حتى قبل أن تبدأ.

The post سكان باليرمو يشتعلون غضباً من استضافة مدينتهم لمؤتمر حول ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا