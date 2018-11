اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الإثنين في العاصمة الصقلية باليرمو مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي ستطرح للنقاش خلال المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية والذي دعت إيطاليا إلى انعقاده.

كما تطرق الاجتماع لما ورد في إفادة سلامة مؤخراً أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

The post السراج يبحث مع سلامة قضايا مؤتمر باليرمو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا