دعا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باش آغا المجتمع الدولى لدعم الوفاق الوطني بين الليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة خاصة العسكرية والأمنية.

جاء ذلك الاثنين خلال بدء أعمال مؤتمر باليرمو حول ليبيا.

هذا وأعلنت نائب رئيس بعثة الامم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز عن ترحيبها بقرارات وزير الداخلية بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان واستدعاء أفراد الأمن للعودة للعمل واستبدال الموظفين غير المنضبطين وتعيين ضابطات شرطة لمكتبي شئون المرأة وحماية الطفل والأسرة، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

The post باش آغا يدعو المجتمع الدولي لدعم الوفاق بين الليبيين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا