متابعة أوضاع المهجرين الليبيين على الأراضي المصرية

عقد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلاله اجتماعا الاثنين مع الملحق الأكاديمي بالملحقية الثقافية والأكاديمية بالسفارة الليبية في القاهرة صلاح جويلي.

وتناول اللقاء متابعة أوضاع تلاميذ وطلبة أهالي المهجرين الليبيين على الأرض المصرية مع المدرسة الليبية الخاصة والمدارس والجامعات المصرية من أجل تفعيل الاتفاقيات ىبين البلدين.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء أن الاجتماع تناول أيضًا سبل الضغط على المؤسسات ذات العلاقة في ليبيا من أجل حل الإشكاليات العالقة، ووضع آلية لعودة المهجرين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

