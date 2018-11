التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الاثنين بمدينة باليرمو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل إنجاح مؤتمر باليرمو حول ليبيا والخطوات القادمة لإنجاز الانتخابات.

كما ناقش الاجتماع خطوات تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بما فيها الإصلاحات الاقتصادية والملتقى الوطني الليبي.

