القيادة العامة للجيش الليبي تنفي مشاركة حفتر في أعمال مؤتمر باليرمو

بنغازي — سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك أن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنفي الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر في أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة باليرمو الإيطالية بشأن ليبيا”.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وصل مساء أمس الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى مدينة باليرمو الإيطالية من أجل عقد سلسلة لقاءات تبدأ اليوم الثلاثاء مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية، على مدى يومين، مؤتمرا من أجل ليبيا بدأت أعماله صباح أمس الاثنين، وتنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية المتمثلة في رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.