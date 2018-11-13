قيادة الكرامة: حفتر وصل إلى إيطاليا للقاء بعض الرؤساء وليس للمشاركة بمؤتمر باليرمو

نفت القيادة العامة لقوات عملية الكرامة، الإخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة باليرمو الإيطالية بشأن ليبيا.

وأوضحت القيادة، أن حفتر وصل أمس الإثنين إلى إيطاليا لعقد سلسلة لقاءات تبدأ اليوم مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية، وفق ما نشر مكتب الإعلام بالقيادة العامة.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية قد أكدت مساء أمس الإثنين وصول حفتر إلى عاصمة إقليم صقلية باليرمو حيث تعقد جلسات المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وذكرت وكالة فرانس برس ليلة الإثنين، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقبل حفتر بعد الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، وذلك بعد فترة من عدم التأكد من مشاركته في هذا المؤتمر الدولي.

وأكدت الوكالة، أن حفتر رفض المشاركة في العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإيطالي، ونقلت عن مسؤول إيطالي أن كونتي كان يعتزم لقاء حفتر ومسؤولين ليبيين آخرين وجّهت إليهم دعوات إلى باليرمو، في سلسلة من الاجتماعات الثنائية مساء الإثنين.

وبدأت أمس الإثنين فاعليات المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو، من خلال عقد اجتماعات مصغرة لعدة أطراف وبمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في إطار مناقشة القضايا الرئيسية على جدول أعمال المؤتمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر