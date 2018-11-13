ويليامز تدعو إلى تعزيز الدعم اللوجستي وإيجاد قوات نظامية لتأمين طرابلس

دعت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الدعم اللوجستي وإيجاد قوات نظامية مستعدة لتولي المسؤوليات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وأوضحت ويليامز خلال لقائها بمجموعة الأمن في مؤتمر باليرمو أمس الإثنين، أن نجاح هذه القوات يعتمد على الدعم الواضح والدائم من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي على حد سواء، حسب قولها.

وقالت ويليامز مخاطبة مجموعة الأمن: “يشجعني أن أرى الكثير منكم هنا اليوم، فحضوركم هذا يؤكد على الرغبة المشتركة والحقيقية في رؤية ليبيا تخطو بنجاح نحو الاستقرار”، وفق ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشددت ويليامز، على ضرورة تقديم المشورة والدعم لتعزيز قدرات مؤسسات ليبيا، وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع والشرطة والقوات المسلحة التابعة لهما، وذلك لإدارة التحديات الأمنية التي لا تحصى، على حد تعبيرها.

وشجعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، الدول الأعضاء على دعم ما يطلبه الليبيين بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأثنت على قرارات وزير الداخلية فتحي باشاغا الأخير، قائلة: “إن قرارات وزير الداخلية بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان واستدعاء أفراد الأمن للعودة للعمل واستبدال الموظفين غير المنضبطين وتعيين قيادات لوحدتي المرأة وحماية الأسرة والطفل، تمثل جميعها خطوات تحمل رسالة قوية وملموسة مفادها التغيير قادم”.

وجاء هذه الاجتماع على هامش فاعليات مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي بدأ أمس الإثنين، من خلال عقد اجتماعات مصغرة لعدة أطراف وبمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في إطار مناقشة القضايا الرئيسية على جدول أعمال المؤتمر.

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