ديلا سيرا: مصر وروسيا وراء إقناع حفتر بالمشاركة

نشرت صحيفة ” كوريرا دي لاسيرا” الإيطالية على موقعها الإلكتروني في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، تقريراً صحفياً، أشارت فيه إلى العوامل التي دفعت بالمشير خليفة حفتر للحضور إلى باليرمو بعد أن فقد الجميع الأمل في مشاركته بالمؤتمر، بسبب تسريبات أكدت عدم رغبته في المشاركة، في حين لم يصدر مكتبه تصريحات بنفيها أو تأكيدها رغم انتشارها عبر وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية بشكل لافت.

وأكدت الصحيفة بحسب معلومات نسبتها إلى مصادرها الخاصة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “الحليف العسكري والسياسي الأول للمشير حفتر” بحسب وصف ديلا سيرا، كان وراء إقناع حفتر بالحضور والمشاركة في مؤتمر باليرمو، كم أوضحت أن الجانب الروسي لعب دوراً مهماً لم يقل أهمية عن الدور المصري، للدفع بهذا الاتجاه.

وذكرت الصحيفة أن حفتر يرفض الجلوس على طاولة تضم في أحد أطرافها قطر وتركيا، وأعضاء طرابلس المرتبطين بالجماعات الإسلامية، مطالباً بعقد مؤتمر “موازٍ، يهتم بالشؤون العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء مطولاً دار بين المشير حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي “كونتي” الليلة الماضية عقب حفل العشاء الرسمي الذي لم يحضره حفتر، إلا أن اللقاء الذي جمع الشخصيتين وجها لوجه كان ودياً بحسب الصحيفة، استشهد خلاله جوزيبي كونتي ببعض أقوال المناضل “نيلسون مانديلا” حول تقديم التنازلات من أجل الوطن والشعب معتبراً ذلك فناً من فنون القيادة.

ولفتت الصحيفة، بأن وصول حفتر إلى باليرمو، بعد فقدان الأمل في مشاركته، يبرهن أن كل شيء متوقع في عالم السياسة، مؤكدة أن لقاء باليرمو خطوة مهمة ولكن الطريق إلى التهدئة لا يزال صاعقاً.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، كان أصدر بياناً في ساعات متأخرة من ليلة البارحة، ينفي فيه مشاركة المشير حفتر في أعمال مؤتمر باليرمو، ويؤكد أن وجود المشير حفتر في العاصمة صقلية يهدف فقط لإجراء سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات المحلية والدولية.

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