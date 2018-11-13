روسيا: لا نرى بديلا عن الحوار لتسوية الأزمة الليبية

قال النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، “سيرغي بريخودكو”، الثلاثاء، إن بلاده لا ترى بديلا عن الحوار؛ لتسوية الأزمة في ليبيا، وتحث جميع الأطراف لمواصلته لحل الأزمة.

واعتبر “بريخودكو” في لقائه مع وكالة سبوتنك الروسية، أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، هو الأساس الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق تسوية طويلة.

وبيّن “بريخودكو” أن روسيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا، وتحافظ على اتصالات متوازنة مع جميع القوى العسكرية والسياسية الرئيسة فيها.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي “سيري لافروف” قد قال في تصريحات سابقة، إن الاتفاق السياسي الليبي هو أساس الحل في ليبيا، وإن بلاده تدعم الحوار الذى يساعد في تسوية الأزمة الليبية

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