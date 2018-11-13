مؤتمر باليرمو يستأنف أعماله وحفتر الحاضر الغائب

يستأنف مؤتمر “باليرمو” الدولي حول ليبيا اليوم أعمال يومه الثاني بقاعات فيلا “إيجيا” الفخمة على تلال مدينة باليرمو، ومن المقرر أن يباشر المؤتمر أعماله الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت غ).

وانطلقت يوم الاثنين فعاليات المؤتمر، من خلال اجتماعات مصغرة لعدة أطراف وبمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في إطار محاولات لإحياء جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، كما يحضره ممثلون عن دول عربية ويستمر ليومين.

ويوم أمس، ذكرت وكالة “فرانس بريس”،أن حفتر، رفض حضور حفل عشاء أقامه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي جمع الأطراف الليبية والدولية المشاركة في مؤتمر “باليرمو”.

ووفق الوكالة، فإن حفتر يبدي ترددا في الجلوس إلى طاولة واحدة مع بعض المشاركين الذين يعتبرهم “إسلاميين متطرفين”، تمت دعوتهم إلى مؤتمر “باليرمو”.

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، أن المؤتمر المنعقد في بلاده حول ليبيا، يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن حوض البحر المتوسط برمته.

المصدر:متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية