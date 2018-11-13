“أخبار ليبيا24” ترافق رئيس الحكومة المؤقتة خلال افتتاح وتدشين عدد من المشاريع بنطاق بلدية أمساعد

أخبار ليبيا24- خاص

افتتح رئيس الحكومة المؤقّتة “عبدالله الثني” عدداً من المشاريع التي تشرف على إنجازها الحكومة المؤقّتة في نطاق بلديّة إمساعد.

وقام “الثني” بافتتاح مدرسة حديثة في بلدة “الشّقة” التّابعة لبلديّة إمساعد، بدل المدرسة القديمة المتهالكة ، التي درس فيها أبناء البلدة لعقود طويلة، بالإضافة لمبنى إداري للفرع البلدي “الشّقة”.

وافتتح رئيس الحكومة أيضًا خلال الزّيارة التي رافقه فيها، نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى لشؤون الهيئات “عبدالرحمن الأحيرش” – المشرف على تلك المشاريع – ووزير الدّاخلية “إبراهيم بوشناف” ووزير التّعليم “فوزي بومريز” ووزير الصحة “سعد عقوب” ووكيل هيئة الإعلام والثّقافة للشؤون الثّقافية “محمود مجبر” ، مدرسة حديثة بقرية الخشيبات الواقعة شمال بلدة “قصر الجدي” وهي منطقة نائية لا تتوفّر فيها مرافق أو مباني حكوميّة ضمن النّطاق البلدي لبلديةّ إمساعد.

كما افتتح “الثني” مدرسة لمرحلة التعليم الأساسي ،في بلدة” أم ركبة” غرب مدينة إمساعد.

ودشن رئيس الحكومة حجر الأساس لكليّة التربية في بلدية “بئر الأشهب” والمستشفى القروي بالبلدة الواقعة شرق مدينة طبرق.

وقال عقوب – وزير الصّحة – لـ”أخبار ليبيا24″ إن خطة المشروع تستهدف في المرحلة الأولى ، إنشاء مستشفى قروي يتم ربطه بالمركز الصحي الصغير و تحويله في المرحلة الثانية، إلى مستشفى عام يغطي نطاق بلدية “بئر الأشهب” و القرى و المراكز السّكنيّة القريبة منها.

كما زار “الثني” مدينة إمساعد و تفقّد سير العمل بمستشفى المدينة الذي تشرف على إنجازه لجنة تابعة للحكومة المؤقّتة برئاسة ا”لأحيرش” و إدارة رئيس تنفيد مشاريع إمساعد وبئر الأشهب “السنوسي صالح السنوسي” , و الذي أنجز منه ما يقارب 60%.

وأعرب عميد بلدية إمساعد “صالح معوض” في حديث لـ”أخبار ليبيا24″ عن امتنانه بإنجاز مشروع مستشفى عام للمدينة الحدوديّة الاستراتيجيّة قرب الحدود المصريّة و التي يتواجد بها معبر إمساعد الحدودي.

وأضاف معوض أن المدينة تفتقرد للخدمات الصحيّة و يوجد فيها مستشفى قروي صغير لايغطي احتياجات السّكان و المسافرين عبر المعبر من الخدمات الطبيّة .

وتعد زيارة رئيس الحكومة ” عبد الله التني ” والوفد المصاحب له، لهذه المناطق سابقة تاريخية ؛ لأنه لم يزرها مسؤولون بالحكومة من قبل مثل : قرية خشيبات و قرية أم ركبة ،إضافة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مشروع كبير كمستشفى إمساعد العام.

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