مصدر من درنة: وفاة الإرهابي “طشة” متأثرًا بجراحه

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن أحد العناصر المتطرفة المدعو محمد عبدالسلام الطشاني الشهير “طشه”، والمكني “الليث” توفي متأثرا بجراحه.

وأوضح المصدر أن الإرهابي أصيب خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محاور وسط المدينة “المدينة القديمة” في 4 نوفمبر وأعلن عن وفاته في 8 نوفمبر 2018.

يشار إلى أن “طشه” من مواليد 1988 ومن سكان شارع حشيشه في وسط مدينة درنة وهو ابن شقيق القيادي عبدالغفار منصور الطشاني الذي قتل على أيدي أفراد كتيبة 210 مشاة التابعة للقيادة العامة بعد استهدافه وقنصه في محور ” المغار ” في 20 أكتوبر 2018 .

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