المتوسط:

أكد النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرغي بريخودكو، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد بديل للعملية التفاوضية في ليبيا وينبغي على جميع الأطراف مواصلة الحوار لإيجاد حلول وسط.

وقال بريخودكو، خلال تصريحات لـ”سبوتنيك”، “نعتقد أنه لا بديل للعملية التفاوضية في ليبيا وينبغي على جميع الأطراف مواصلة الحوار لإيجاد حلول وسط، والارتكاز على اتفاق الصخيرات، كونه الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، وما نص عليه على وجه الخصوص، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2434، الذي تم تبنيه في 13 سبتمبر”.

كما أعلن النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، أن روسيا تتواصل مع كل الأطراف في ليبيا ولا تدعم أي طرف دون الآخر وتسترشد بمصلحة الحفاظ على سلامة أراضي ليبيا.

وأفاد مجلس الوزراء الروسي، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، سيترأس الوفد الروسي إلى مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا.

The post روسيا: لا بديل عن الحوار لحل الأزمة الليبية ولا ننحاز لطرف بعينه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية