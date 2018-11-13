السراج يبحث مع الولايات المتحدة آخر المستجدات السياسية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وفد الولايات المتحدة الأمريكية المشارك في مؤتمر باليرمو آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وتناول اللقاء الذي عقد في مدينة باليرمو الإيطالية، الاثنين، برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتصحيح التشوهات في النظام الاقتصادي والنقدي، وتنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ومحيطها، التي ستشمل أيضا باقي المدن الليبية.

وناقش الطرفان ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي، والتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا ونتائج مكافحة الارهاب.

يُذكر أن مؤتمر باليرمو المعني بليبيا، الذي بدأ أمس الاثنين قد نوقش في جلسته الافتتاحية الملف الاقتصادي، والترتيبات الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية