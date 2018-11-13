بالفيديو.. المشير حفتر يحسم أمر مشاركته في إجتماعات باليرمو ويؤكد: سأغادر بعد الاجتماع مع قادة دول الجوار

ليبيا – أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في وقت متأخر امس الاثنين بان حضوره إلى باليرمو لا علاقة له بالمؤتمر والاجتماعات التي تمت يوم الاثنين ، مبيناً بأن القيادة العامة أرسلت وفداَ إلى باليرمو منذ 4 أيام وقد شارك مشاركة فاعلة بكل شيء .

المشير حفتر أوضح في تصريح لقناة ليبيا الحدث تلقت المرصد نسخة منه بانه سيعقد اليوم الثلاثاء إجتماعاً مع رؤساء دول جوار ليبيا ، مبيناً بأنه سينتهز فرصة تواجدهم معاً للحديث في المواضيع التي تهم دول المنطقة .

وبشأن تواجده في مقر انعقاد المؤتمر قال :” تم إستقبالي هناك فقط من قبل رئيس الوزراء الايطالي وبعدها خرجت لن أشارك في مؤتمر باليرمو حتى ولو جلست 100 ساعة هنا ليس لي علاقة به “.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أنه سيحضر الاجتماع الذي ينتهي بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً وسيغادر بعده مباشرةً بسبب الاشغال والمشاكل داخل البلاد وهي ما جعلته يعتذر، مبيناً بأن اجتماع الذي يضم رؤساء الحكومات ودول الجوار هذا هو المهم بالنسبة له وهو الذي سيعقد بين الثامنة والتاسعة صباحاً وأن المؤتمر سيعقد بين الساعة العاشرة والثانية عشر مساءً.

وأوضح القائد العام بانهم لا يزالون في حالة حرب وأن ليبيا تحتاج لإعادة الامن إلى حدودها بالذات ، مشيراً إلى المشاكل التي يواجهونها في الجنوب .

وقال المشير حفتر في ختام تصريحه بأن الهجرة غير الشرعية تأتي من دول كتونس والجزائر والسودان وتشاد ومن كل مكان وهذه الدول يجب أن يكون لها موقف لمساعدتنا بمراقبة حدودهم جيداً على اساس ان لا تمر الهجرة غير الشرعية التي ساهمت في إنتشار الميليشيات والتنظيمات المتطرفة مثل القاعدة والدواعش كلهم يأتون من الحدود.

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