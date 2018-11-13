السراج يؤكد في باليرمو على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الثلاثاء، ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، وإتمام الاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات المتوقع عقدها في النصف الأول العام المقبل.

ونقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، على حسابه بتويتر، عن السراج قوله، إننا نقدم الدعم الكامل للمؤتمر الوطني الجامع تحت رعاية الأمم المتحدة؛ باعتباره فرصة للتوافق بين الليبيين، ولا بد من بناء دولة ديمقراطية دستورية، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية ما يتطلب جهدا موازيا لدفع العملية السياسية.

وأوضح السلاك، أن التركيز الآن على استكمال الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية، وتقديم الخدمات للمواطنين في كافة البلاد، وتوحيد الجهود من كل الأطراف لإنقاذ الجنوب، ومعالجة شاملة للأزمة من جميع جوانبها.

يُذكر أن مؤتمر باليرمو المعني بليبيا، الذي بدأ أمس الاثنين قد نوقش في جلسته الافتتاحية الملفين الاقتصادي، والترتيبات الأمنية.

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