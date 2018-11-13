ستولتنبرغ: “الناتو” غير مسؤول عما حدث في ليبيا

تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي”الناتو”، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر عقد ببرلين، عن أن الحلف ليس مسؤولا عن العملية في ليبيا، وبأن عددا من الدول الأوروبية هي من بدأتها.

قال ستولتنبرغ في مؤتمر عقد ببرلين، إنه على الدول الأوروبية أن تكون قادرة على تنفيذ بعض العمليات العسكرية دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث عما حدث في ليبيا، قائلا: “التقينا في باريس من أجل القرار النهائي، ولم يكن “الناتو” على طاولة النقاش، ولم يكن هناك تحالف، وأدركنا لاحقا بأننا بحاجة لمساعدة حلف شمال الأطلسي وأمريكا”.

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