على هامش «باليرمو».. «السراج» يُناقش مع الوفد الأمريكي مستجدات الأزمة الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، مساء الإثنين، في مدينة باليرمو، مع الوفد الأمريكي المشارك في المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية، الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده، ويضم كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساتير فيلد، ونائبه ييل لامبرت، والسفير بيتر بودي، وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد سيالة، ومستشار الرئيس طاهر السني.

وتناول الاجتماع، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أطلقه السراج مؤخراً، لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية، التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها وستشمل لاحقا المدن الليبية الأخرى.

وتطرق الاجتماع، إلى ماورد في إفادة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي، كما تم بحث التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا، والنتائج التي تحققت في مواجهة الإرهاب.

