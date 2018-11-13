السراج من باليرمو : إنجاز الإستحقاق الدستوري ضروري لإجراء الإنتخابات

ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج اليوم الثلاثاء بعد إنتهاء إجتماع باليرمو بشأن ليبيا على الضرورة الماسة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاق الدستوري الذي ستبني عليه الانتخابات المزمع عقدها في ربيع 2019.

السراج كشف بحسب الناطق باسمه دعمه الكامل للمؤتمر الوطني الجامع تحت إشراف الأمم المتحدة باعتباره فرصة للتوافق بين الليبين وعاملاً محفزا لتهيئة الأوضاع لانجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وشدد رئيس الرئاسي على ضرورة بناء دولة ديموقراطية دستورية ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية مما يتطلب جهداً موازياً لدفع العملية السياسية.

ودعا السراج إلى التركيز على استكمال الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين في كل ربوع البلاد ، مطالباً بتوحيد الجهود بين جميع الأطراف لإنقاذ الجنوب ومعالجة أزمته بشكل شامل من جميع جوانبها.

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