الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شراب الفاكهة ” Vedrenne”

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة شراب الفاكهة بنكهة (الليمون الكيوي) العلامة التجارية Vedrenne.

وأوضح المركز – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – أن أسباب الرفض لاحتوائها على لون محظورE102، طبقاً للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة من مركز المواصفات والمعايير القياسية رقم 15-3 لسنة 2015م.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية 121 صندوق، وبلد المنشأ فرنسا، وبلد المصدر تركيا، لافتا إلى أن نقطة وصول الشحنة فرع مصراتة.

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