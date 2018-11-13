رغم اجتماعه مع السراج.. حفتر يؤكد أن تواجده في باليرمو لا علاقة له بالمؤتمر

أكد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن تواجده في مدينة باليرمو الإيطالية لا علاقة له بالمؤتمر الدولي حول ليبيا، موضحا أن قيادتهم قد أرسلت وفدا إلى المؤتمر منذ أربعة أيام وقد شارك مشاركة فاعلة بكل شيء، حسب قوله.

وأشار حفتر في تصريح لقناة ليبيا الحدث أمس الإثنين، إلى أنه سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رؤساء دول جوار ليبيا، مبيناً أنه سينتهز فرصة تواجدهم بالقرب من ليبيا للحديث في المواضيع التي تصب في مصلحة البلاد.

وبشأن تواجده في مقر انعقاد مؤتمر باليرمو، قال حفتر: “لقد تم استقبالي هناك فقط من قبل رئيس الوزراء الإيطالي وبعدها خرجت، ولن أشارك في مؤتمر باليرمو حتى ولو جلست 100 ساعة هنا ليس لي علاقة به”، على حد تعبيره.

وأضاف اللواء المتقاعد ، أنه سيكون حاضرا في الاجتماع الذي يضم رؤساء الحكومات ودول الجوار، وسيغادر بعد انتهائه مباشرةً بسبب الأشغال والمشاكل داخل البلاد التي جعلته يقدم اعتذاره عن حضور المؤتمر، وفق قوله.

وأوضح خليفة حفتر، أنهم لا يزالون في حالة حرب وأن ليبيا تحتاج لإعادة الأمن إلى حدودها، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاكل التي يواجهونها من بينها مشكلة الجنوب.

ونوه حفتر، إلى أن الهجرة غير الشرعية تأتي من دول كتونس والجزائر والسودان وتشاد وغيرها، مطالبا إياها بأن يكون لها موقف لمساعدتها بمراقبة حدودهم جيداً وتمنع مرور الهجرة التي ساهمت في انتشار الميليشيات والتنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة وكافة المتشددين الذين يدخلون من الحدود، على حد قوله.

وقد وصل حفتر إلى عاصمة إقليم صقلية باليرمو حيث تعقد جلسات المؤتمر الدولي حول ليبيا ليلة أمس الإثنين، وعقد صباح اليوم اجتماعا على هامش المؤتمر مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

يشار إلى أن فاعليات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تنظمه إيطاليا في مدينة باليرمو، قد انطلق أمس الإثنين بمشاركة أطرافا محلية ودولية فعالة والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، لمناقشة القضايا الرئيسية الهامة في الأزمة الليبية.

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