الزغيد: عقيلة لا يعترف بالسراج والنواب سائرون نحو تعديل الرئاسي

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، الثلاثاء، إن لقاء رئيس المجلس عقيلة صالح برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لا يعني الاعتراف به وبحكومته.

وأضاف الزغيد في تصريح للرائد أن لقاء الطرفين في باليرمو ليس اللقاء الأول بينهما، مؤكدا استمرار النواب نحو تعديل مجلس الرئاسي، وهم بصدد اختيار المرشحين لرئاسة الرئاسي.

ووصف الزغيد اجتماع باليرمو ب “الفاشل” بكل المقاييس، ومشاركة وفد النواب، وعلى رأسه رئيس المجلس: هو من أجل ليبيا.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة رأى أن لقاء عقيلة بالسراج يعني الاعتراف به وبحكومته.

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