السراج يطالب باتمام المرحلة الإنتقالية وإتمام الاستحقاق الدستوري والتوجه للانتخابات

العنوان-باليرمو

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج “، على الضرورة الماسة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام إجراءات الاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات المزمع عقدها في ربيع 2019 .

ونقل “محمد السلاك” الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي‘ في تغريدة له على حسابه الشخصي في “التويتر”، عن السراج تأكيده بأن مؤتمر باليرمو، يهدف إلى تحشيد الدعم الكامل للمؤتمرالوطني الجامع تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتباره فرصة للتوافق بين الليبيين، وعاملا محفزا لتهيئة الأوضاع لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده ، مشيرا بأن مؤتمر باليرمو يهدف كذلك إلى ضمان بناء دولة ديمقراطية دستورية ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية تحت مظلة السلطة المدنية، بالتوازى مع دفع العملية السياسية .

وأكد “السلاك”، بأن المؤتمر يركز كذلك على أهمية استكمال الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية، وتقديم الخدمات للمواطنين في أرجاء ليبيا كافة ، إضافة الى أهمية توحيد الجهود بين جميع الاطراف لإنقاذ الجنوب الليبي والمعالجة الشاملة للأزمة من جميع جوانبها .

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