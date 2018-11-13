ميدفيدف من باليرمو: روسيا تعتزم القيام بكل ما يمكن من أجل إرساء السلام في ليبيا

ليبيا – قال رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيدف اليوم الثلاثاء بعد إنتهاء إجتماعات مؤتمر باليرمو في إيطاليا إن التسوية السلمية في ليبيا غير ممكنة دون حلول وسطية متبادلة.

ميدفيدف ذكر بحسب وكالة سبوتنك الروسية للانباء أنه :” ليس من السهل إقامة الحوار بين الليبيين، إلا أن روسيا تعتزم القيام بكل ما يمكن من أجل إرساء السلام على الأراضي الليبية” ، مضيفاً :” لا أحد يريد حدوث مآسي جديدة، والفرصة موجودة لتحقيق تسوية سلمية”.

كما لفت في ختام تصريحه إلى أنه لم يتم تنفيذ الاتفاقيات السابقة حول ليبيا ، إلا أنه يجب المضي نحو وضع مواعيد جديدة حسب قوله.

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