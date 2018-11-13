سلامة: الإرادة الشعبية الحل الأمثل في ليبيا

قال الممثل الخاص للأمم ورئيس البعثة الدولية في ليبيا غسان سلامة أن الحل العسكري في ليبيا غير مجدي ، وعلى الليبيين أنفسهم أن يبحثوا عن جل سياسي ، مشددا على أن التأخر في ذلك غير مفيد ، وليس طبيعيا .

وأضاف في كلمة ألقاها خلال أعمال المؤتمر الدولي المعقود في باليرمو من أجل ليبيا ، أن الحل الوحيد للمشكلة التي تتعلق بالشرعية في ليبيا ، والذي من شانه وقف تبادل الاتهامات في ذلك هو اللجوء الى الإرادة الشعبية .

ودعا سلامة الليبيين الى التسامح و أن يبدار الجميع الى ملتقى يقرر فيه الليبيون جميعا خطواتهم القادمة و من ثم يحتكمون الى الإرادة الشعبية .

وشدد سلامة على أنه لا وصاية على ليبيا ولن تكون حتى منه ، موضحا أنه حريص على مستقبل ليبيا كحرص الليبيين أنفسهم ، لافتا الى أنه من العبث أن يعملة المجتمع الدولي باتجاه السلم في ليبيا إذا لم يعمل بذلك الاتجاه أبناء البلاد أنفسهم.

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