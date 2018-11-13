تعرف على تفاصيل البيان الختامي للوفود الليبية المشاركة في مؤتمر باليرمو

العنوان-باليرمو

أصدرت الاطراف الليبية المشاركة في مؤتمر باليرمو في الفترة بين 12 – 13 نوفمبر بياناً ختامياً تضمن النقاط التالية :

‏1-أحترام الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلتها

2- تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من اجل اجراء انتخابات نزيهة

3- التأكيد على ضرورة إعتماد دستور يؤكد على السيادة الليبية

4- دعم الحوار لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية برعاية مصرية تموت تحت سلطة مدنية والاسراع في أستكمالها.

‏5- أعتبار أتفاق الصخيرات هو المسار الوحيد للوصول للحل السياسي في ليبيا

6- دعم الاطراف الكامل لخطة الأمم المتحدة وجهود مبعوثها غسان سلامة في ليبيا

هذا ويذكر أن تركيا أنسحبت من المؤتمر حيث قال نائب الرئيس التركي أن “ليبيا لا يمكن ان تستقر طالما ان بعض الدول تواصل سحق العملية بما يتفق مع مصالحها الخاصة وليبيا تحتاج الى تدخل اجنبي اقل وليس اكثر”

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