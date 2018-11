وزير خارجية فرنسا يدعو المجتمع الدولي إلى التوحد لحل أزمة ليبيا

المتوسط:

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنَّ تسوية الأزمة الليبية وتداعياتها الاقتصادية والأمنية وأزمة الهجرة، أولوية من أولويات فرنسا وإيطاليا وجميع الدول المجاورة.

ودعا «لودريان، المجتمع الدولي بضرورة أن يتحد ويعقد العزم على دعم مساعي الجهات الفاعلة الليبية ونشاط بعثة الأمم المتحدة لحل المشاكل التي تعاني منها ليبيا وصولاً إلى تسوية جذرية واستقرار دائم.

ولفت «لودريان»، إلى أنَّ فرنسا أكدت التزامها بِالوعود التي قطعتها خلال لقاء باريس في مايو الماضي، الذي تمَّ بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

