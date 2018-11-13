باشا آغا من باليرمو: يجب دعم ليبيا لتأمين حدودها الجنوبية من موجات الهجرة وعصابات الجريمة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحى باشا آغا في كلمته بالإجتماع الأمني رفيع المستوى الذى عقد بمدينة باليرمو الإيطالية على أهمية تجاوب الدول الصديقة والشقيقة فى دعم وزارة الداخلية لتنفيذ خطط التطوير والتأهيل ورفع الكفاءة في مجال العمل الأمني.

باشاغا شدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على دعم ليبيا لتأمين حدودها الجنوبية من موجات الهجرة غير الشرعية ومن عصابات الجريمة التى تهدد مقدرات الدولة الاقتصادية وتنال من سلامة وامن المواطن في الجنوب.

وبخصوص الإجراءات المتخذة من وزارته أوضح باشا آغا إلى وجود خطة شاملة تهدف الى اعادة الثقة في رجال الشرطة وتفعيل مديريات الامن ومراكز الشرطة وكذلك من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى صدور تعليماته إلى كافة أعضاء الشرطة الغائبين عن أعمالهم بضرورة الرجوع لجهات عملهم النظامية.

وأشار إلى استحداث مكتب حقوق الإنسان لرصد أية إنتهاكات أو مخالفات في سبيل حفظ وتعزيز كرامة المواطن وأمنه وسلامته، لافتاً إلى أن ليبيا تتطلع إلى مد جسور التعاون الأمنى مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس من الاحترام المتبادل وحفظ سيادة الدولة الليبية واستقلال قرارها من أية تدخلات سلبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية