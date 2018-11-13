الثني يدشن عدد من المشاريع في بلديتي بئر الأشهب وأمساعد

ليبيا – دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني عدداً من المشاريع الخدمية في بلديتي بئر الأشهب وأمساعد الواقعة شرقي طبرق على الحدود مع مصر.

المشاريع التي دشنها الثني شملت وفقاً للموقع الرسمي للحكومة مشروع إنشاء كلية للتربية بجامعة طبرق في منطقة بئر الأشهب وتنفيذ مدرسة بوفرجاني (نموذج 8 فصول) وتنفيذ أعمال إضافة فصول دراسية بمدرسة أم ركبة ومشروع تطوير مستشفى أمساعد القروي ومشروع ازدواج طريق أمساعد.



وبلغت قيمة هذه المشاريع التي تشرف عليها لجنة تنفيذ أعمال منفذ وبلدية أمساعد المكلفة من قبل الحكومة المؤقتة أكثر من 15 مليون دينار ليبي تم تخصيصها وتسييلها فعلياً لصالح هذه المشاريع.



وأقيمت مراسم احتفالية للإعلان عن هذه المشاريع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالرحمن الأحيرش ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف و وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز إضافة إلى وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.

كما حضرها وكيل عام وزارة الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر وعدد من مسؤولي الحكومة وعمداء بلديات تلك المناطق ووكلاؤها.

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