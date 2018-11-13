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حلف الناتو: نحن غير مسؤولين عن العمليات العسكرية في ليبيا سنة 2011

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ في مؤتمر عقد ببرلين اليوم الثلاثاء عن إن الحلف ليس مسؤولاًَ عن العملية في ليبيا سنة 2011 وبأن عدداً من الدول الأوروبية هي من بدأتها.

ستولتنبرغ أكد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنه على الدول الأوروبية أن تكون قادرة على تنفيذ بعض العمليات العسكرية دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث عما حدث في ليبيا قائلاً :” التقينا في باريس من أجل القرار النهائي ولم يكن الناتو على طاولة النقاش ولم يكن هناك تحالف وأدركنا لاحقاً بأننا بحاجة لمساعدة حلف شمال الأطلسي وأمريكا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هدم الاعذار والحجج تشبه الى حد ما عذر العاهرات بعد اكتشاف وفضح عملية الزنا ، ما حدث في ليبيا سنة 2011 كان فقط لتدمير المعنويات والمؤسسات الليبية ومحاولة فرض لغة القوة على الشعب الليبي الذي ام يجد تفسيرا واضحا للاعتداء الذي حصل في عام 2011 وتعتبر جريمة حرب وضحاياها موجودون حتى الان ، وليبريا تحاول جمع قواها لتوزيع المهام في الصيانة والرعاية الاجتماعية للمتضررين وكبار السن .

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