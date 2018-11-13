حلف الناتو: نحن غير مسؤولين عن العمليات العسكرية في ليبيا سنة 2011

ليبيا – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ في مؤتمر عقد ببرلين اليوم الثلاثاء عن إن الحلف ليس مسؤولاًَ عن العملية في ليبيا سنة 2011 وبأن عدداً من الدول الأوروبية هي من بدأتها.

ستولتنبرغ أكد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنه على الدول الأوروبية أن تكون قادرة على تنفيذ بعض العمليات العسكرية دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث عما حدث في ليبيا قائلاً :” التقينا في باريس من أجل القرار النهائي ولم يكن الناتو على طاولة النقاش ولم يكن هناك تحالف وأدركنا لاحقاً بأننا بحاجة لمساعدة حلف شمال الأطلسي وأمريكا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية