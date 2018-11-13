تركيا تنسحب من مؤتمر باليرمو الإيطالي حول ليبيا

أعلنت تركيا انسحابها من المؤتمر حول ليبيا المنعقد في باليرمو في ايطاليا معبرة عن “خيبة أملها الشديدة” بعد استبعادها عن اجتماع عقد صباح الثلاثاء على هامش المؤتمر.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الذي كان يمثل بلاده في صقلية “كل اجتماع يستثني تركيا لا يمكن إلا أن تكون نتائجه عكسية لحل المشكلة”.

وعقد اجتماع لم يعلن عنه مسبقا صباح الثلاثاء بين أبرز أطراف الازمة الليبية وبينهم عدة دول أوروبية ومتوسطية لكن في غياب أي ممثل عن تركيا.

يشار إلى أن إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول ليبيا بدأ يوم الاثنين، وهو مستمر ليومين، ويشارك فيه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ووزير دفاع حكومة الوفاق، ورئيس أركانها، ورئيس جهاز الحرس الرئاسي، وقيادات شاركت في مؤتمر داكار، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل عبد الحكيم بلحاج، وقيادات عسكرية من مصراتة.

أما المشاركة الدولية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أكد عدم مشاركته شخصيا، وكذلك نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى أن ألمانيا ستشارك على مستوى سفير، أما أمريكا فستشارك بالقائم بأعمال السفير الأمريكي في تونس.

ويشارك كذلك ممثلون عن دول عربية في المؤتمر، إلى جانب مشاركة عبد الفتاح السيسي، في باليرمو، في صقلية.

ودعت روما شخصيات بارزة، بالإضافة الى عدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني في ليبيا.

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