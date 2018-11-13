سلامة: حفتر أعلن التزامه بخطة الأمم المتحدة من أجل ليبيا

قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا الثلاثاء إن اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، وهو طرف رئيسي في أي تسوية في البلاد، التزم بخطة عمل للأمم المتحدة وبعقد مؤتمر وطني في مطلع 2019 قبيل إجراء الانتخابات.

وقال سلامة للصحفيين في نهاية مؤتمر للمصالحة استضافته إيطاليا: “حفتر ملتزم بالعملية السياسية”. وأضاف: “قال ممثلوه ذلك”.

وقالت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، إن “الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بشأن ليبيا يتجاوز توقعاتنا”.

وجاءت هذه التصريحات عند نهاية لقاء جمع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية فائز السراج، وخليفة حفتر، وسلامة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن مصادر حكومية، لم تسمّها، قولها إن الأمر يتعلق بـ”اتفاق قوي وملزم للغاية، وهو يمثل خطوة كبيرة”.

وفي هذا الصدد، كتب رئيس الوزراء الإيطالي في تغريدة عبر “تويتر”، تحت عنوان “لأجل ليبيا مع ليبيا”، إن “إيطاليا تجمع اللاعبين الرئيسيين في منطقة المتوسط وتعيد إطلاق الحوار لأجل ليبيا”.

وكانت تركيا أعلنت انسحابها من المؤتمر معبرة عن “خيبة أملها الشديدة” بعد استبعادها عن اجتماع عقد صباح الثلاثاء على هامش المؤتمر.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الذي كان يمثل بلاده في صقلية: “كل اجتماع يستثني تركيا لا يمكن إلا أن تكون نتائجه عكسية لحل المشكلة”.

وعقد اجتماع لم يعلن عنه مسبقا صباح الثلاثاء بين أبرز أطراف الأزمة الليبية وبينهم عدة دول أوروبية ومتوسطية لكن في غياب أي ممثل عن تركيا.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

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