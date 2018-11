رئيس وزراء إيطاليا ينتقد تركيا.. ويؤكد: الليبيون منقسمون حول أزمتهم

المتوسط:

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن آراء الليبيين منقسمة بخصوص أزمتهم، كما أن هناك انقساما دوليا حيال ليبيا.

وأضاف كونتي، في المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال “باليرمو”، الثلاثاء، أنه قابل قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في وقت متأخر من أمس وجلس معه مطولا، وقال إن «حفتر أعطاني كلمة شرف بأنه سيحضر المؤتمر وأنا وثقت به».

وأكد كونتي أن مهمة بلاده تتمثل في تجنّب انقسام وتعثر العملية السياسية الليبية، والتحاور مع كل الأطراف الليبية، موضحا أن إيطاليا لا تُفضّل طرفا على آخر في ليبيا.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن بلاده والعالم سيساعدون الليبيين إذا رغبوا فعليا في ذلك، لكنه ذكر أن الموقف التركي من باليرمو ليس موضوعيا ولا يخلق أجواءً إيجابية.

