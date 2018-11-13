218 تنشر بنود البيان الختامي لمؤتمر باليرمو

تحصلت 218 على نسخة من البيان الختامي لأعمال مؤتمر باليرمو الذي شدد على ضرورة اغتنام فرصة المؤتمر الجامع من أجل التخلي عن استخدام القوة واعتماد جدول زمني لتحقيق تقدم في توحيد المؤسسات الليبية.

دعا البيان للترحيب بدعوة غسان سلامة في إحاطته الأخيرة لعقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع 2019 واغتنامه من أجل التخلي عن استخدام القوة واعتماد جدول زمني لتحقيق تقدم في توحيد المؤسسات.

وطالب بالتعهد بدعم نتائج الملتقى الوطني وبممارسة الضغط على القادة المعنيين ومؤسساتهم من أجل تنفيذها دون تأخير، وكذلك التشديد على أن الملتقى الوطني لا ينبغي أن يكون مؤسسة جديدة ولا بديلا عن المؤسسات التشريعية الحالية.

شدد البيان الختامي لمؤتمر باليرمو على أهمية إنجاز الإطار الدستوري والعملية الانتخابية في ربيع 2019، كما دعا إلى إعادة فتح أبواب التسجيل في اللوائح الانتخابية.

كما دعا إلى حث الليبيين على دعم مبدأ الشمولية الكاملة بما ينطوي على التمثيل في الملتقى الوطني.

وأكد البيان الدعم الكامل لخطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة ، إضافة إلى التأكيد على الالتزام القوي والقاطع بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية.

وحث على توطيد سيادة القانون في ليبيا مع ضمان أمن مواطنيها إزاء كافة التهديدات بما فيها الإرهاب.

وأضاف البيان أنه لا حل عسكريا في ليبيا، وأن الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد قابل للاستدامة، والاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المتاح لإنجاز مسار شامل ودائم من أجل تحقيق الاستقرار الكامل.

ودعا إلى المتابعة عن كثب وتقييم تطبيق الالتزامات المتخذة في المؤتمر الدولي حول ليبيا.

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