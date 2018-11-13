سلامة لـ218: آن الأوان أن تقولوا كلمتكم

قال المبعوث الأممي غسان سلامة، إن هناك استعداد تام على المستوى المحلي لعقد المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا بعد البدء بتنفيذ التدابير الأمنية الجديدة في العاصمة وتوفير ظروف تُسهل عقده.

وأضاف سلامة ردا على سؤال موفدة قناة 218 في باليرمو، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال المؤتمر، أن “الملتقى الوطني هو فكرة موجودة في خطة العمل التي اقرها مجلس الأمن العام الماضي واجرينا أعمال تمهيدية للملتقى الوطني في 77 موقعا بكل مناطق ليبيا اشترك بها 7 آلاف ليبي” .

وأكد أن البعثة اهتمت أولا بإعادة الامن الى طرابلس والتوصل الى وقف اطلاق النار بعد الاشتباكات الأخيرة، والتعاون مع حكومة الوفاق لوضع تدابير امنية جديدة في العاصمة، مبينا أنه “طالما هناك مدفع يطلق فمن الصعب بالدفع بالعملية السياسية الى الامام”.

وتابع سلامة بأنه وقد تم البدء بتنفيذ التدابير الامنية الجديدة في طرابلس فإننا ندعو إلى الملتقى الوطني، معربا عن أمله في ان يقول الليبيين كلمتهم بصراحة للأجسام التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات وأن يقولوا لهم كفى عرقلة لرأينا ونريد أن نختار من يمثلنا ونظامنا السياسي، زنريد أن نعيش ونريد تحديد تواريخ محددة نعبر فيها عن الارادة الشعبية.

وأشار سلامة، مواصلا رده على سؤال 218، إلى ان هدف المؤتمر الوطني هو تطوير وتأطير الراي العام الذي نعول عليه الكثير وليقول الليبيين كلمتهم.

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