حفتر والسراج التقيا ولم يلتقيا

أثبتت صور التقطت لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا بإيطاليا، حقيقة لقائهما دون أن توضح طبيعة هذا اللقاء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في الحكومة الإيطالية أن حفتر، اجتمع مع السراج اليوم في مدينة باليرمو، في حين نقل موفدنا عن مصادر مقربة من حفتر نفيها أن يكون الأخير قد عقد لقاء منفصلا مع السراج.

وتظهر الصور حفتر والسراج وبجانبهما رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ونظيره الروسي دميتري مدفيديف وزعماء وشخصيات أخرى.

وفي وقت سابق، قال حفتر لقناة “ليبيا الحدث” ردا على سؤال حول مشاركته في المؤتمر: “لن نشارك فيه”، لافتا إلى أن زيارته إلى إيطاليا جاءت لأغراض أخرى تتضمن عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء وقادة الدول المتواجدين على هامش المؤتمر.

حفتر والسراج في باليرمو ،، بعد قليل على @RTarabic مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف حول ليبيا pic.twitter.com/IK34eh2p9K — Sargon Hadaya (@SargonHadaya) November 13, 2018

جدير بالذكر أن وكالة “فرانس برس”، كانت قد ذكرت أن حفتر رفض يوم أمس حضور حفل عشاء أقامه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي جمع الأطراف الليبية والدولية المشاركة في المؤتمر.

ووفقا للوكالة، فإن حفتر كان مترددا في الجلوس إلى طاولة واحدة مع بعض المشاركين الذين يعتبرهم “إسلاميين متطرفين” مدعوين للمؤتمر.

وانطلقت الاثنين فعاليات المؤتمر، من خلال اجتماعات مصغرة لعدة أطراف وبمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في إطار محاولات إحياء جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن روسيا ودول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، كما يحضره ممثلون عن دول عربية ويستمر ليومين.

المصدر: وكالات